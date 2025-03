G7 in Canada prove di ‘pace’ Europa-Usa ma lo sguardo è rivolto a Putin

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – Cosa farà davvero la Russia? Le parole ambigue del presidente Vladimirsulla proposta americana di cessate il fuoco di 30 giorni e la pronta risposta di Donald Trump – che ha parlato di “una dichiarazione molto promettente, ma non completa” – sollecitano più di interrogativo tra i corridoi del Fairmont Le Manoir Richelieu, l’hotel di La Malbaie (Québec) dove è in corso il G7 dei ministri degli Esteri. I capi delle diplomazie dei Sette Grandi guardano con circospezione ai messaggi in arrivo da Mosca e intantoe Stati Uniti lavorano per chiudere le falle aperte dagli strali di Trump su spese militari, Nato e dazi. L’atmosfera dei colloqui è finora positiva anche se il momento è complesso, fanno sapere fonti italiane, sottolineando come non trovi riscontro la notizia secondo cui sarebbe a rischio la dichiarazione finale della riunione sulle sponde del fiume Saint Lawrence.