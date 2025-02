Ilnapolista.it - Jacobs: «Quando vinci dai un po’ fastidio, non mi sarei aspettato il “tradimento” di Tortu»

Leggi su Ilnapolista.it

L’intervista all’atleta Marcella Repubblica in cui parla dello spionaggio subito dal fratello del collega: «dai un po’, non miil “” di»Non l’ha sfiorata nemmeno per una frazione di secondo il pensiero di essere stato tradito?«Non la vivo in questo modo, ma questo non me lomai. Tra di noi c’è sempre stata una rivalità che pensavo si fermasse in pista, ero il primo a considerare Filippoun punto di riferimento. Magari non sono simpatico a tante persone, ma pagare qualcuno per entrare nel mio telefono e i miei dati è grave, inammissibile. La giustizia farà il suo corso».Ha parlato con esperti di cyber security?«Alla fine stiamo parlando di qualcosa che è successo tre anni fa, tre telefoni fa, non ho niente da nascondere.