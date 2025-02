Ferretti supera obiettivi 2024 | portafoglio ordini record a 17 miliardi

Quotidiano.net - Ferretti supera obiettivi 2024: portafoglio ordini record a 1,7 miliardi

I ricavi netti sul nuovo sono pari a 1.173,3 milioni (+5,6%), l'ebitda adjusted di 190 milioni è cresciuto del 12,3% e l'utile netto è salito a 88,2 milioni (+5,6%). Il cda che ha approvato i conti ha anche cooptato Tan Ning e Hao Qinggui, a seguito delle dimissioni dei consiglieri Xu Xinyu (amministratore esecutivo) e Zhang Quan (amministratore non esecutivo, non indipendente), entrambi per ragioni anagrafiche. "Chiudiamo ilcon grande ottimismo e la soddisfazione di aver raggiunto traguardi straordinari - commenta l'ad Alberto Galassi, che nel pomeriggio presenterà i risultati alla comunità finanziaria - ilha raggiunto la cifradi 1,7di euro.