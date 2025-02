Gamberorosso.it - Quanto costano i ristoranti con Stelle e Forchette. Ecco la mappa dei menu di alta cucina

Leggi su Gamberorosso.it

È ilCarta Bianca del ristorante Da Vittorio a Brusaporto il percorso gastronomico più costoso sulla scena fine dining italiana: costa 400 euro e propone 16 portate a sorpresa “per lasciarVi sorprendere e guidare dal nostro guizzo creativo”, come promette il sito. Ma il fine dining in Italia è caro o costoso? Una risposta è difficile, ma lo è certamente ancora di più senza conoscere i fatti. Siamo così andati a guardare i prezzi di tutti idiin Italia. Per farlo ci siano dati alcune regole. Regola numero uno: abbiamo preso in considerazione soltanto iche hanno almeno una stella Michelin e almeno 85 punti nella guida del Gambero Rosso, quindi l’eccellenza condivisa. Regola numero due: abbiamo utilizzato come fonte i siti dei, al netto dei casi in cui il prezzo deinon è indicato.