Notizie.com - La fast fashion dovrà riciclare i propri rifiuti, (finalmente) la stretta Ue sulle aziende da oltre 12 milioni di scarti tessili l’anno

Leggi su Notizie.com

L’Europa obbligherà le società dellaa raccogliere, selezionare ei “. In arrivo misure anche contro lo spreco alimentare.La, () laUeda12di(ANSA FOTO) – Notizie.comSono questi i principali risultati dell’ultimo round di negoziati tra Ue e produttori che entreranno gradualmente in vigore nei prossimi tempi. Negoziati più che necessari. Ogni anno in Europa vengono prodotte 60di tonnellate dialimentari e 12,6di tonnellate di.Ad occuparsi delle questioni su cui si fonda il futuro dell’Unione, la Commissione Envi (Commissione parlamentare europea per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare), in accordo con il l’Europarlamento e con il Consiglio europeo.