361magazine.com - Grande Fratello, Alfonso lascia la Casa. Beatrice Luzzi lancia una stoccata

D’Apice è stato eliminato dal gioco definitivamente: la reazione dentro e fuori dalla, questa settimana in Nomination si sono ritrovati: Iago, Amanda,, Giglio, Chiara, Shaila. Il concorrenteD’Apice purtroppo abbandona il gioco a causa del televoto. Il noto attore, Iago era stato eliminato qualche mese fa, ma attraverso il ripescaggio è riuscito a rientrare in, mentreera entrato per riconquistare Federica, ma alla fine ha iniziato una nuova storia d’amore con Chiara.Leggi anche “È sempre Cartabianca”, ospiti e anticipazioni di martedì 18 febbraioIl commento a caldo delle due opinionisteD’Apice scopre di essere stato eliminato e dunque la sua avventura insi conclude ad un passo dal gran finale. Il concorrente dichiara: “Non so cosa ho sbagliato, ho dato tantissimo a questo posto, più di me stesso, e se rimango lo darò fino alla fine.