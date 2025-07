Difende il figlio in una lite in discoteca un pugno lo uccide

E' morto dopo due giorni di agonia, a causa di una emorragia cerebrale, Vladimir Radu, un 39enne di origini moldave, che era stato colpito con un pugno al volto, davanti alla discoteca 'Area City di Mestre, mentre stava difendendo il figlio 14enne finito al centro di una lite. L'episodio era avvenuto il 21 giugno scorso: Radu - riferiscono i quotidiani locali - è spirato il 23 giugno, solo due giorni più tardi, a causa di una emorragia. L'aggressore, fermato dopo una breve fuga all'estero, è tornato libero. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Difende il figlio in una lite in discoteca, un pugno lo uccide

Fuori dalla discoteca Area City di Mestre sarebbe scoppiata una lite tra un ragazzo adolescente e uno di 24 anni per futili motivi: il padre del più giovane è intervenuto in sua difesa e ha preso un pugno in faccia Dopo due giorni in ospedale - facebook.com Vai su Facebook

