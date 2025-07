Come funziona la nuova sanatoria per partite Iva che hanno evaso le tasse voluta da FdI

Una sanatoria fiscale per le partite Iva che aderiscono al concordato preventivo biennale 2025-2026: questa è la novità inserita da Fratelli d'Italia con un emendamento al decreto fiscale approvato in commissione Finanze alla Camera. Chi accetta potrà recuperare i debiti del passato, dal 2019 al 2023, versando una somma ridotta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

