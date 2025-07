Prosegue il monitoraggio del cedro in piazza Brà | la missione è quella di salvarlo

Il cedro dei giardini di piazza Bra, pianta 2202, è e rimane ad elevato rischio di crollo. L’imponente albero, alto 19 metri e con un peso complessivo stimato di 16 tonnellate, ha il fusto inclinato di oltre 18 (18,3) gradi sulla verticale, inclinazione verificata a seguito del movimento di. 🔗 Leggi su Veronasera.it

I giardini di piazza Bra transennati: cedro a rischio dopo il sollevamento della zolla radicale - La zolla radicale di uno dei cedri di piazza Bra che si trovano nei giardinetti proprio di fronte al Liston presenta «un possibile sollevamento che sembra aver creato un nuovo rigonfiamento sul fondo del terreno».

La conferma di Amia: il cedro in piazza Bra a Verona è ad «elevato rischio di crollo» - Il cedro dei giardini di Piazza Bra è ad «elevato rischio di crollo». A ufficializzarlo, purtroppo, sono gli esiti delle prove di trazione eseguiti dagli esperti chiamati da Amia che sono intervenuti a tempo di record, ancora venerdì in serata, per accertare lo stato di salute della pianta.

Prosegue il monitoraggio del cedro in piazza Brà : la missione è quella di salvarlo; Cedro di Piazza Bra, gli agronomi: «Gli alberi sono alleati contro il caldo, servono cure costanti»; I giardini di piazza Bra transennati: cedro a rischio dopo il sollevamento della zolla radicale.

Il caso del Cedro di Piazza Bra riaccende il dibattito sulla cura degli alberi in città: l’appello degli agronomi e forestali veronesi - La recente vicenda che ha coinvolto il Cedro di Piazza Bra riporta l’attenzione sull’importanza della cura e gestione del verde urbano, richiamando in ... Riporta giornaleadige.it

Meteo a Rovigo, il Buran ha abbattuto il cedro di piazza Roma - Il cedro deodara di piazza Umberto Merlin, comunemente detta Piazza Roma, è crollato attorno alle dieci a causa del Buran, il vento siberiano che da ieri si è ... Secondo ilrestodelcarlino.it