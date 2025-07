Lucio Corsi in concerto a Milano Data orari e dove acquistare i biglietti

Domenica 7 settembre all'Ippodromo di San Siro Lucio Corsi si esibirà in uno speciale concerto dal vivo.La rivelazione del 2025Rivelazione del Festival di Sanremo 2025 con il brano secondo classificato ‘Volevo essere un duro’ (vincitore anche del Premio della Critica Mia Martini), Lucio Corsi è. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Concertone Primo Maggio 2025, ecco tutto il cast: Elodie, Ghali, Giorgia, Lucio Corsi, Achille Lauro - Annunciato il cast completo del Concertone del Primo Maggio di Roma 2025, condotto da Ermal Meta, Noemi e BigMama.

“Lo ha fatto davvero”. Lucio Corsi fa impazzire l’Eurovision: il gesto sul palco è già virale (VIDEO) - Lucio Corsi ha sorpreso tutti. Sul palco dell’ Eurovision Song Contest 2025, il cantautore toscano ha portato un’esibizione fuori dagli schemi, confermandosi una delle presenze più originali dell’edizione in corso.

C'È ANCORA UN DOMANI! ? Siamo lieti di annunciare che il concerto di Baustelle e Lucio Corsi, previsto per martedì 8 luglio e annullato per condizioni atmosferiche avverse, viene recuperato la sera di martedì 15 luglio 2025, stesso posto, stessa ora. ? - facebook.com Vai su Facebook

Roma, Ippodromo delle Capannelle. 21 giugno 2025, nel cuore della notte. Grazie davvero ? Lo rifacciamo il 7 settembre a Milano Vai su X

Lucio Corsi in concerto - Milano Summer Festival 2025 - Il salvataggio dei cookie permette una miglior navigazione su questo sito web. Si legge su mentelocale.it

Lucio Corsi in concerto a Roma e Milano: come acquistare i biglietti ... - Lucio Corsi, dopo il successo a Sanremo 2025 e nelle classifiche internazionali con Volevo essere un duro annuncia due cocnerti negli Ippodromi a Roma e Milano dopo il sold out del tour nei Club. Lo riporta fanpage.it