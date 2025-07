Banda specializzata attacca la cassaforte del supermercato | banditi in fuga con circa 60 mila euro

Attacco di una banda specializzata al supermercato Conad della Cava, che si trova in piazzale Pier Luigi Giovagnoli, che si trova all'intersezione tra via Cava e via Alferello. I malviventi, intorno alle 3 e mezza della notte tra mercoled√¨ e oggi (gioved√¨), hanno sfondato la vetrata della porta. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

