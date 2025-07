Kyle Walker può ‘calciare’ per Burnley e Inghilterra – Johnson

2025-07-17 16:57:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Kyle Walker e Manchester City “chiaramente non erano felici” l’uno con l’altro quando il terzino destro ha concluso la sua scintillante carriera con il club, afferma Glen Johnson-e l’ex internazionale dell’Inghilterra crede che il 35enne non si sia unito a Burnley per “rilassarsi”. Il vincitore della Premier League sei volte Walker ha richiesto un trasferimento a gennaio, trascorrendo la seconda metĂ della scorsa stagione in prestito a Milano prima di spingere un’altra sorpresa unindosi a Burnley con un accordo di due anni a luglio per una commissione fino a ÂŁ 5 milioni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: walker - kyle - burnley - inghilterra

Kyle Walker svela l’imbarazzante gruppo WhatsApp dell’Inghilterra che molti finiscono per silenziare - L'esterno della nazionale inglese Kyle Walker racconta cosa succede quando un calciatore viene convocato, ma soprattutto quando poi non viene piĂą chiamato: c'è un gruppo WhatsApp da cui nessuno viene fatto uscire.

Jose Mourinho vuole Kyle Walker a Fenerbahce - Notizia fresca giunta in redazione: Il manager di Fenerbahce Jose Mourinho vuole firmare Kyle Walker dal Manchester City nella finestra di trasferimento estivo, secondo I tempi.

Kyle Walker ammette che avrebbe scambiato il titolo di Premier League per sollevare l’argenteria con il Tottenham - 2025-06-13 12:31:00 Il web non parla d’altro: Kyle Walker ha rivelato che avrebbe rinunciato volentieri a una delle medaglie dei suoi vincitori della Premier League con il Manchester City se ciò significasse che avrebbe potuto sollevare l’Europa League con l’ex club Tottenham.

Kyle #Walker sceglie la sua nuova squadra: dopo il #Milan resta in Inghilterra La sorpresa Vai su X

Le parole di Walker sulla sua parentesi al Milan; Kyle Walker ritorna in Premier: ufficiale il passaggio al Burnley; Ex Milan, Walker al Burnley: accordo con il Manchester City, i dettagli.

Calciomercato estero, Walker resta in Inghilterra! Dopo la fine del prestito al Milan, pronto per l’avventura al Burnley - In chiusura il trasferimento del terzino dal City al Burnley Dopo una stagione in prestito al Milan, Kyle Walker è pronto a lasciare definitivamente ... Segnala calcionews24.com

Walker riparte dall'Inghilterra: ufficiale l'acquisto da parte del Burnley - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Lo riporta msn.com