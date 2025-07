Una rete di solidarietà per ' Dade' bambino di sei anni affetto dalla rara malattia | parte la raccolta fondi

I volontari dell’associazione “Chi Burdèl” hanno presentato ufficialmente il nuovo progetto di solidarietĂ a cui si dedicheranno nei prossimi mesi. Dopo Anita, adesso tocca a Davide - per tutti “Dade” - un bimbo di quasi 6 anni affetto da una malattia genetica rara. Davide, infatti, ha la. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

