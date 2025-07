dal cappellino populista a governare ce ne passa trump contro i maga secondo follini

Siamo sicuri che cane non mangi mai cane? La politica americana, con i suoi sussulti e i suoi fantasmi, torna a riproporre dilemmi che sembravano sopiti. Donald Trump, in difesa del suo ministro Pam Bondi, si scaglia contro il suo popolo Maga. Quello che gli ha garantito il ritorno alla Casa Bianca. Le inchieste, il caso Epstein e le polemiche connesse a tutto questo sembrano parte di un mosaico più ampio in cui si gioca non solo la sfida presidenziale, ma forse la tenuta stessa del modello liberal-democratico. È la tesi da cui parte, nella sua intervista su Formiche.net, Marco Follini, già vicepresidente del Consiglio e punta di diamante della Dc. 🔗 Leggi su Formiche.net

