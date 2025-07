Inchiesta urbanistica a Milano per primi ci rimettono i giovani fuorisede | le indagini fanno saltare tre studentati

Gli studentati di Rogoredo, Greco Breda e San Leonardo – sparsi tra la periferia ovest ed est di Milano – avrebbero dovuto ospitare 1.530 fuorisede, offrendo loro un alloggio e un letto su cui riposare. I render erano giĂ pronti da mesi, e inserivano i nuovi palazzoni in un’area verde da far invidia a chi vive annegato nello smog cittadino. Ma sono proprio gli universitari i primi a pagare lo scotto per la maxi inchiesta sull’urbanistica, prima ancora che scattino (ammesso che succeda) gli arresti in carcere o ai domiciliari per alcuni degli oltre 20 indagati, tra cui compare il sindaco Beppe Sala. 🔗 Leggi su Open.online