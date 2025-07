Amici Nicolò | La musica è una terapia per gli introversi

Milano, 17 luglio 2025 – Anno d’oro per Nicolò Filippucci. Il neodiplomato tanto alle scuole superiori quanto all’interno del talent show ‘Amici’ di Maria De Filippi – in tanti lo avrebbero visto benissimo nei panni di vincitore finale, ma la palma per il canto è andata all’amico TrigNo e per la danza a Daniele Doria – sta portando in giro l’ep ‘Un’ora di follia’. Nicolò, cos’è per te la musica? "Libertà di espressione, un modo per dire ciò che si prova spesso senza essere giudicati. E’ una sorta di terapia per gli introversi, visto che la musica dà la possibilità di esprimersi e liberare dei sentimenti a volte anche repressi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

