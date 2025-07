Il Tunnel del Brennero avrà nuovamente fondi Cef dall' Europa

Secondo quanto riportato dalla Commissione europea nel pomeriggio, la Galleria di Base del Brennero è tra i progetti che potranno beneficiare nuovamente dei fondi del programma europeo Connecting Europe Facility (CEF) per il settore dei trasporti anche nel prossimo bilancio pluriennale comune. Il chiarimento è arrivato all'indomani della presentazione della proposta di bilancio per il periodo 2028-2034. "Il Bbt non è solo un tunnel: è un corridoio per il futuro dell'Europa. Con il rinnovato sostegno dell' Unione Europea, oggi posiamo la prima pietra per la fase finale di costruzione di questo progetto del secolo, essenziale per l'Alto Adige come regione di confine. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il Tunnel del Brennero avrà nuovamente fondi Cef dall'Europa

In questa notizia si parla di: tunnel - brennero - nuovamente - fondi

Completati gli scavi della galleria di base del Brennero, il tunnel ferroviario più lungo al mondo - Ultimati gli scavi in Italia per la galleria di base del Brennero, il tunnel ferroviario più lungo al mondo.

Chiusi gli scavi per la galleria del Brennero in Italia: sarà il tunnel ferroviario più lungo al mondo - Milano, 3 maggio 2025 – Ultimati gli scavi in Italia per la galleria di base del Brennero, il tunnel ferroviario più lungo al mondo.

Il Tunnel del Brennero avrà nuovamente fondi Cef dall'Europa.

Il Tunnel del Brennero avrà nuovamente fondi Cef dall'Europa - Secondo quanto riportato dalla Commissione europea nel pomeriggio, la Galleria di Base del Brennero è tra i progetti che potranno beneficiare nuovamente dei fondi del programma europeo Connecting Euro ... Si legge su ansa.it

Fonti Ue, Brennero e Tav finanziabili anche nel nuovo bilancio - Lione sono tra i progetti che potranno beneficiare dei fondi del programma europeo 'Connecting Europe Facility' (Cef) per il settore dei tra ... Secondo lospiffero.com