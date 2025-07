Matrimonio quanto mi costi? Fino a 100mila euro per sposarsi Esplode il wedding tourism in Italia

Roma, 17 luglio 2025 – Il sogno di molti, un incubo per il portafoglio: il costo di un matrimonio in Italia continua a essere un tema caldo per le coppie che si apprestano al grande passo. Ma in questo scenario, un fenomeno emergente sta dando respiro al settore: il wedding tourism, un mercato che vede l'Italia come protagonista indiscussa, forte di dati che ne confermano la leadership. In una villa napoleonica, in riva al mare o in sella a una bici, all’Elba ogni coppia può vivere una cerimonia su misura, immersa nella natura e nella storia Il costo dell'amore: tra tradizione e tendenze economiche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Matrimonio quanto mi costi? Fino a 100mila euro per sposarsi. Esplode il wedding tourism in Italia

In questa notizia si parla di: italia - wedding - matrimonio - tourism

Destination Wedding – L’Italia resta la meta da sogno per oltre 11.000 coppie straniere l’anno - Nel 2024 l’Italia si è confermata una meta di punta per i matrimoni di coppie straniere, un fenomeno noto come destination wedding.

Destination Wedding – L’Italia resta la meta da sogno per oltre 11.000 coppie straniere l’anno - Nel 2024 l’Italia si è confermata una meta di punta per i matrimoni di coppie straniere, un fenomeno noto come destination wedding.

Venezia. Il matrimonio di Jeff Bezos accende i riflettori sul potenziale del Wedding Tourism in Italia. Quando una celebrazione privata diventa evento mediatico globale, l’intero Paese ne risente: hotel sold out, logistica, sicurezza, servizi d’eccellenza e ma - facebook.com Vai su Facebook

Matrimonio quanto mi costi? Fino a 100mila euro per sposarsi. Esplode il wedding tourism in Italia; Destination Wedding: tutto sui matrimoni degli stranieri in Italia!; Wedding tourism, crescono in Italia i viaggi per il matrimonio.

Matrimonio quanto mi costi? Fino a 100mila euro per sposarsi. Esplode il wedding tourism in Italia - Wedding tourism: un miliardo di euro per il ‘sì’ italiano L'Italia non è solo la patria della moda e del buon cibo, ma anche una delle destinazioni più ambite al mondo per i matrimoni. Da quotidiano.net

Wedding tourism, boom di matrimoni stranieri in Italia - Arrivano dagli Stati Uniti e dall'Uk, portano con sé molti invitati, desiderano una festa di più giorni e scelgono luoghi insoliti, dai vigneti alle spiagge, dalle ville ai borghi del Centro ... ansa.it scrive