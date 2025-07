I cinema dismessi sono salvi In regione Lazio approvata la nuova legge sulle semplificazioni

Il voto finale è arrivato alle 5 del mattino. Una maratona terminata all’alba e che ha visto la presentazione di circa 2.000 emendamenti dalle opposizioni. Il Consiglio regionale del Lazio, presieduto da Antonello Aurigemma, ha approvato con 26 voti favorevoli e 8 contrari la proposta di legge. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: lazio - legge - cinema - dismessi

Nel Lazio 1,5 milioni di persone soffrono di disturbi mentali: proposta di legge per psicologi in ogni Asl - La proposta di iniziativa popolare proposta dalla consigliera Sara Battisti ha bisogno di diecimila firme in sei mesi per poter approdare in Regione.

Lazio. Bordignon, Presidente Forum delle Associazioni Familiari: “Favorevoli alla proposta di legge regionale sulla Famiglia, passo importante per incentivare la natalità ” - “La proposta di legge regionale sulla famiglia, approvata dalla Giunta Rocca su iniziativa dell’assessore Simona Baldassarre, rappresenta un importante passo avanti.

Lazio, famiglia al centro: la giunta regionale approva la proposta di legge. Un impegno concreto: 12mln € e iniziative su più fronti - Regione Lazio, famiglia al centro: la giunta approva la proposta di legge. Un impegno concreto: 12mln € e iniziative su più fronti.

#LeggeUrbanistica, via libera all'alba con 26 voti favorevoli Leggi la notizia https://consiglio.regione.lazio.it/?vw=newsDettaglio&id=3507… #RigenerazioneUrbana #CinemaDismessi #Sostenibilità Urbana #ConsiglioRegionale #Lazio Vai su X

I cinema dismessi sono salvi. In regione Lazio approvata la nuova legge sulle semplificazioni; Semplificazioni urbanistiche: via libera alle nuove norme per i cinema; Cinema chiusi a Roma, intesa tra Regione Lazio e associazioni.

Consiglio Lazio, Crea (Civica Rocca): legge cinema in commissione - (askanews) – Nel Lazio arriverà una nuova proposta di legge ad hoc sul settore cinematografico, dopo che il Consiglio regionale, nella notte, ha approvato la proposta di legge 171 per le ... Segnala askanews.it

Semplificazioni urbanistiche: via libera alle nuove norme per i cinema - Approvata dal Consiglio regionale del Lazio la legge che introduce nuove regole per il cambio di destinazione d'uso delle sale cinematografiche, favorendo la loro valorizzazione e riutilizzo ... Da rainews.it