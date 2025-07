Ginnastica cognitiva per over 60 al via corsi in 17 Comuni bergamaschi

Promuovere il benessere mentale e fisico attraverso corsi che uniscono esercizi di movimento e stimolazione cognitiva. È l'obiettivo di "SilverFit Ginnastica Cognitiva", innovativo progetto dedicato alle persone over 60. Attivo in 17 comuni della provincia di Bergamo, il progetto si basa su un protocollo innovativo definito "di training ideomotorio", che associa il movimento fisico a esercizi per la memoria, l'attenzione e il linguaggio in ottica di prevenzione e potenziamento. Le attività proposte hanno l'obiettivo di mantenere e potenziare le capacità cognitive durante l'invecchiamento, favorire la socializzazione e il benessere psicologico e prevenire il decadimento cognitivo e migliorare la qualità della vita nella terza età.

