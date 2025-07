Bologna, 17 luglio 2025 – Un avvertimento. Di nuovo, dopo tanto tempo. Fabio Quartararo avvisa la Yamaha: serve una moto vincente. Il francese nel 2024 ha firmato il rinnovo di contratto biennale, con lauto adeguamento, sposando il progetto presentato dai tre diapason per un ritorno ai vertici della Moto gp. Eppure, nonostante qualche passo avanti, la M1 non è ancora prototipo in grado di giocarsela con Ducati e Aprilia per le vittorie, un fardello che inizia a pesare nella mente di Quartararo che nel 2026 andrà a scadenza e il mercato potrebbe muoversi concretamente. Intanto, il francese ha mandato pubblicamente un messaggio chiaro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - MotoGp, Quartararo ‘avvisa’ Yamaha: “Voglio una moto per vincere”