Europa Donna ‘oltre mille adesioni a campagna per accesso equo a screening seno’

(Adnkronos) – Ha già raccolto oltre mille firme, a un mese dall’avvio, la campagna nazionale ‘La fortuna costa, la sfortuna di più’, promossa da Europa Donna Italia e attiva fino a ottobre. E’ un segno dell’interesse e della crescente consapevolezza delle donne dell’importanza della prevenzione senologica, sottolinea l’associazione. Nel nostro Paese – ricorda Europa Donna . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Europa Donna, ‘oltre mille adesioni a campagna per accesso equo a screening seno’

In questa notizia si parla di: europa - donna - oltre - mille

Tumore al seno, Marchica e Sciandra alla guida di Europa Donna Sicilia - ROMA - La delegazione siciliana di Europa Donna, il movimento voluto da Umberto Veronesi per tutelare i diritti alla prevenzione e alla cura del tumore al seno, cambia la direzione e raddoppia le sue referenti.

Tumore al seno, Marchica e Sciandra alla guida di Europa Donna Sicilia - ROMA (ITALPRESS) – La delegazione siciliana di Europa Donna, il movimento voluto da Umberto Veronesi per tutelare i diritti alla prevenzione e alla cura del tumore al seno, cambia la direzione e raddoppia le sue referenti.

Cancro al seno, D’Antona (Europa Donna): “Il 40% poco informata su recidiva” - (Adnkronos) – Dopo una diagnosi di cancro al seno, "4 donne su 10 non ricevono abbastanza informazioni" sulla probabilità di recidiva, "9 su 10 si rivolgono a internet per ricercarle, esponendosi al rischio di raccogliere informazioni distorte che portano ad un allontanamento dell'aderenza alle cure.

Sul lungomare di Mirto oltre mille persone hanno partecipato a un evento che ha unito solidarietà, testimonianze e prevenzione. Un pomeriggio dedicato alla speranza e alla consapevolezza. #MirtoCrosia #FreeSpace #CamminataRosa - facebook.com Vai su Facebook

Tumore del seno, da Europa Donna Italia 1,3 milioni di ore di volontariato; Tumori al seno: oltre un milione di ore di volontariato; Giornata nazionale per il tumore al seno metastatico, le richieste dei pazienti alle istituzioni.

Europa Donna, 'oltre mille adesioni a campagna per accesso equo a screening seno' - Ha già raccolto oltre mille firme, a un mese dall'avvio, la campagna nazionale 'La fortuna costa, la sfortuna di più', promossa da Europa Donna Italia e attiva fino a ottobre. Scrive adnkronos.com

Tumore al seno, in cinque anni Europa Donna Italia ha aiutato oltre 280mila pazienti - In totale sono stati raccolti 65 milioni di euro per attività di sostegno e sensibilizzazione per malati, caregiver e cittadini. Riporta repubblica.it