Assassin’s Creed Netflix ordina la serie live-action basata sul franchise videoludico

Secondo quanto riportano Variety e The Hollywood Reporter, l’adattamento live-action di “ Assassin’s Creed “, la cui gestazione è da tempo in corso su Netflix, sta ufficialmente prendendo forma. La notizia arriva quasi cinque anni dopo la prima segnalazione che il gigante dello streaming stava sviluppando una versione seriale del franchise di videogiochi, in base a un accordo con l’editore Ubisoft. Nel frattempo, il progetto è passato attraverso diversi team creativi, con Roberto Patino e David Wiener ora nominati creatori, showrunner e produttori esecutivi. “ Siamo fan di ‘Assassin’s Creed’ fin dalla sua uscita nel 2007 “, hanno detto Wiener e Patino. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Assassin’s Creed, Netflix ordina la serie live-action basata sul franchise videoludico

