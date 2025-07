Veronica Ferraro è diventata mamma è nato il primo figlio con Davide Simonetta | Orlando ti amiamo

Veronica Ferraro è diventato mamma e lo ha annunciato tramite un post condiviso su Instagram. A corredo delle foto di famiglia insieme al marito Davide Simonetta hanno scritto un messaggio dedicato al primo figlio Orlando: "Non riusciamo a smettere di guardarti. Ti amiamo tantissimo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Chiara Ferragni al baby shower di Veronica Ferraro insieme alle sorelle e mamma Marina - Una giornata speciale condivisa con le persone più care in vista dell'arrivo del primo figlio, frutto dell'amore con il musicista e produttore Davide Simonetta

Il baby shower di Veronica Ferraro: confetti azzurri e torta personalizzata per il piccolo Orlando - Mancano poche settimane al parto di Veronica Ferraro e le amiche hanno voluto organizzarle il baby shower.

Cosa ha indossato Chiara Ferragni per il baby shower della migliore amica Veronica Ferraro - Chiara Ferragni non poteva mancare al baby shower dell'amica Veronica Ferraro, che tra poche settimane diventerà mamma per la prima volta.

Veronica Ferraro ha partorito: è nato il primo figlio da Davide Simonetta - Veronica Ferraro ha partorito il primo figlio, frutto dell'amore che la lega al marito Davide Simonetta, sposato a settembre 2024. Lo riporta donnaglamour.it

Veronica Ferraro mamma: l’influencer e migliore amica di Chiara Ferragni ha dato alla luce il suo primo figlio - Veronica Ferraro annuncia la nascita del primo figlio dopo un difficile percorso di fecondazione assistita, mentre il marito Davide Simonetta e l’amica Chiara Ferragni esprimono sostegno e riservatezz ... Da gaeta.it