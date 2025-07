Ciclismo lo junior Francesco Matteoli campione europeo su pista

Anadia (Portogallo),17 luglio 2025 – Castelfiorentino le cui radici storiche del ciclismo sono ampiamente conosciute con diversi eccellenti atleti e atlete, oggi può contare non solo su Alberto Bettiol e Kristian Sbaragli, due campioni del ciclismo maggiore, ma anche su di un giovane di belle speranze, Francesco Matteoli, classe 2007, alla seconda stagione da juniores. Matteoli con i compagni del quartetto azzurro Francesco Cornacchini, l’iridato Alessio Magagnotti, Riccardo Colombo, ha conquistato sulla pista di Anadia in Portogallo il titolo europeo nella prova dell’inseguimento a squadre. In finale il quartetto ha fatto segnare il tempo di 3. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ciclismo, lo junior Francesco Matteoli campione europeo su pista

