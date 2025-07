Dopo sei anni riapre il reparto di pediatria dell' ospedale di Fabriano Grande gioia all' inaugurazione

Riattivazione del servizio di pediatria h24, 7 giorni su 7, come da tempo richiesto dai cittadini, e nuove apparecchiature diagnostiche di ultima generazione. Questi i temi al centro della doppia inaugurazione che si è tenuta oggi all'ospedale "Engles Profili" di Fabriano.

Fabriano, riapre il reparto Pediatria dopo 6 anni - Fabriano (Ancona), 15 luglio 2025 — All’ospedale ‘Engles Profili’ di Fabriano riapre domani il reparto di Pediatria, dopo una chiusura che era stata avviata dal febbraio 2019, quando il punto nascita era stato progressivamente smantellato, con un declassamento a semplice modalità ambulatoriale, nonostante la presenza di quasi 8 mila bambini nel comprensorio.

