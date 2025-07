Assassin’s Creed adesso è ufficiale | Netflix è al lavoro sulla serie live-action

Netflix dĂ ufficialmente il via libera alla serie live-action di Assassin’s Creed, un progetto atteso da anni dai fan della celebre saga Ubisoft. A guidare la produzione ci saranno Roberto Patino (DMZ, Westworld, Sons of Anarchy) e David Wiener (Halo, Homecoming, The Killing), scelti come creatori, showrunner e produttori esecutivi. Il loro obiettivo: creare una narrazione epica capace di onorare l’universo del videogioco e al tempo stesso ampliare il pubblico globale della saga. La serie sarĂ un thriller ad alta tensione che racconta lo scontro millenario tra Assassini e Templari, due fazioni opposte che lottano per determinare il futuro dell’umanitĂ : i primi in difesa del libero arbitrio, i secondi a favore del controllo totale. 🔗 Leggi su Game-experience.it

