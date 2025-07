Prende un pugno in faccia dopo aver difeso il figlio muore dopo 2 giorni di agonia

Venezia, 17 luglio 2025 – Prende un pugno in faccia per aver difeso il figlio, muore dopo due giorni di agonia a causa di un’emorragia cerebrale. I fatti risalgono al 21 giugno scorso, ma sono stati resi noti solo nella giornata di oggi. La vittima è Vladimir Radu, 39 anni di Noale (Venezia) di nazionalitĂ moldava. L’uomo è stato colpito al volto nell’area parcheggio davanti a una discoteca a Mestre mentre stava difendendo il figlio 14enne finito al centro di una lite. L’aggressore sarebbe un 25enne, anch'egli moldavo. La violenta lite. La discussione sarebbe subito trascesa in una violenta lite, nella quale ad un certo punto è intervenuto lo stesso Radu. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Venezia, padre difende figlio 14enne fuori da una discoteca: ucciso con un pugno in faccia

Fuori dalla discoteca Area City di Mestre sarebbe scoppiata una lite tra un ragazzo adolescente e uno di 24 anni per futili motivi: il padre del più giovane è intervenuto in sua difesa e ha preso un pugno in faccia Dopo due giorni in ospedale

