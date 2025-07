L’Ue tratta per ridurre i danni dei dazi di Trump l’Italia perde 38 mld di export

La trattativa è serrata e andrà avanti fino alla fine di luglio. L'Unione europea è convinta che si possa e si debba arrivare a un compromesso con Trump sui dazi al 30% che entrerebbero in vigore dal 1 agosto. Tanto che il commissario al Commercio Sefcovic è a Washington per un nuovo round di colloqui .

