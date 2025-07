Anticipazioni terza puntata di giovedì 17 luglio 2025. Prosegue con la terza tappa il “ viaggio nei sentimenti “ delle sette coppie della tredicesima edizione di Temptation Island. Qui su DavideMaggio.it si rinnova dunque il liveblogging del giovedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto  tutto ciò che accade ai protagonisti del reality show. A partire dalle 21.35 circa, Filippo Bisciglia  conduce, infatti, su Canale 5 la terza puntata di Temptation Island 13. Anche quest’oggi le sette coppie protagoniste verranno messe a dura prova. Tra Simone e Sonia B., Sarah e Valerio Denise e Marco, Valentina e Antonio, Maria Concetta e Angelo e Lucia e Rosario soltanto chi avrà il coraggio di mettersi in gioco al 100% uscirà “vincente” dal percorso. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Temptation Island 13, diretta terza puntata