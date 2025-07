LIVE Universiadi 2025 17 luglio in DIRETTA | Italia in campo nella pallavolo attesa per i quarti di Reale nella sciabola

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.16 WHEELCHAIR BASKET – Vittoria per la Germania che batte gli Stati Uniti d’America 9-6 nel torneo femminile 17.14 PALLAVOLO – Si riavvicina la Corea del Sud che ristabilisce l’equilibrio nel primo set. Azzurri avanti 15-14. 17.11 SCHERMA – Maksymenko è la prima semifinalista del fioretto femminile. L’ucraina ha sconfitto 15-13 Vandingenen 17.09 PALLAVOLO – Un gran turno alla battuta di Boninfante ha permesso agli azzurri di prendere un vantaggio di due lunghezze. L’Italia è ora avanti 11-9 nel primo set 17.06 PALLANUOTO – L’Ungheria è in vantaggio 19-5 al termine del terzo quarto 17. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Universiadi 2025, 17 luglio in DIRETTA: Italia in campo nella pallavolo, attesa per i quarti di Reale nella sciabola

