costumi in donkey kong bananza e come ottenerli

Il nuovo titolo Donkey Kong Bananza ha finalmente debuttato, portando con sé un sistema di personalizzazione attraverso numerosi costumi. Questi elementi estetici sono disponibili per ogni livello del gioco e richiedono una certa attività di raccolta per essere sbloccati. La valuta necessaria per acquistare i costumi non è il denaro tradizionale, bensì i fossili, che rappresentano la principale risorsa di scambio presso i venditori di abbigliamento. come ottenere i costumi in donkey kong bananza. acquisto presso il negozio di stile. Per poter ottenere nuovi outfit in Donkey Kong Bananza, è necessario acquistarli nei negozi di stile. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

