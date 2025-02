Biccy.it - Come stanno andando le donne di Sanremo con i loro singoli

Leggi su Biccy.it

Streams, views, vendite, classifiche, debutti:ledel Festival di2025 con i?A livello di vendite la donna che al momento sta vendendo di più è Giorgia (dietro a quattro uomini, ndr) con il singolo La Cura Per Me ferma a 25 mila copie; la seguono Rose Villain con Fuorilegge (21 mila copie); Elodie con Dimenticarsi Alle 7 (19 mila copie); Gaia con Chiamo Io Chiami Tu (13 mila copie); Francesca Michielin con Fango In Paradiso (12 mila copie); Noemi con Se T’Innamori Muori (11 mila copie); Clara con Febbre (10 mila copie); Serena Brancale con Anema e Core (9 mila copie); Sarah Toscano con Amarcord (9 mila copie); Joan Thiele con Eco (9 mila copie); Marcella Bella con Pelle Diamante (5 mila copie); Vale Lp e Lil Jolie con Dimmi Tu Quando Sei Pronto Per Fare l’Amore (4 mila copie) e Maria Tomba con Goodbye Voglio Solo Good Vybes (3 mila copie).