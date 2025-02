Sport.quotidiano.net - Sangiorgese acciuffata. Settempeda felice a metà

: Pettinari, D’Angelo, Salvatelli, Montanari, Quadrini, Rango, Pagliari, Dolciotti, Sfrappini, Farroni (31’ st Perez), Cappelletti (24’ st Pariani). All. Ciattaglia.: Bonifazi, Vecchiotti, Paoloni, Raschioni, Squarcia, Paniconi, Diarra (28’ st Rossi), Venturi, Pistelli, Biondi (25’ st Gibellieri), Bernardini (32’ st Ricci). All. Stallone. Arbitro: Pigliacampo di Pesaro. Reti: 46’ Pistelli, 17’ st Sfrappini. Note: spettatori 300, angoli 3-6; ammoniti Salvatelli, Quadrini, D’Angelo, Paniconi, Biondi, Vecchiotti. Lafrena la marcia della(reduce da tre vittorie di fila), ma è contenta aperché non riesce a vincere ormai da cinque giornate. E si morde i gomiti avendo gettato alle ortiche un calcio di rigore alla mezz’ora della ripresa che l’avrebbe potuta portare finalmente al successo.