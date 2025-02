Ilveggente.it - Pronostico Lazio-Napoli: bestia nera per Conte

è una partita valida per la venticinquesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni,, diretta tv, streaming.Potrebbe essere il primo vero passaggio cruciale per lo scudetto. Laospita ile a questo match guarda ovviamente con molto interesse l’Inter di Inzaghi che poi domenica sera sarà impegnata sul campo della Juventus per il derby d’Italia.per(Lapresse) – Ilveggente.itE gli azzurri di, primi in classifica con un solo punto di vantaggio rispetto aizzurri, non ci arrivano nelle migliori condizioni. Anzi, ci arrivano con una squadra assai diversa da quella che ha già perso per due volte in questa stagione, prima in campionato e poi in Coppa Italia.