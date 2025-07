Curva Nord pronta a fare causa all’Inter per la questione abbonamenti | Esclusi anche incensurati

La Curva Nord dell’Inter si prepara a intraprendere un’azione legale contro la societĂ nerazzurra dopo lo stop al rinnovo degli abbonamenti per la stagione 20252026. A confermarlo è l’avvocato Mirko Perlino, uno dei legali che rappresenteranno i tifosi esclusi: “Nel giro di qualche giorno, dopo la richiesta di delucidazioni, partiranno le azioni civili per discriminazione e violazione del diritto di prelazione. Chiederemo anche i danni. Anche perchĂ© nella black list sono stati inseriti incensurati, lontani anni luce da qualsiasi azione di disturbo e con anni di abbonamento alle spalle” – ha dichiarato a Tuttosport. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

curva - nord - inter - abbonamenti

