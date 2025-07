Cina-USA | funzionario GAC lavorano per attuare risultati di colloqui commerciali di Londra

La Cina e gli Stati Uniti stanno accelerando gli sforzi per attuare i risultati derivanti dal quadro raggiunto durante i colloqui economici e commerciali di Londra, ha dichiarato oggi un funzionario dell'Amministrazione generale delle dogane (GAC). A seguito dei progressi positivi compiuti nei recenti colloqui economici e commerciali di Ginevra e Londra, il mese scorso il commercio tra i due Paesi e' risalito a oltre 350 miliardi di yuan (circa 49 miliardi di dollari) rispetto ai meno di 300 miliardi di yuan di maggio, ha dichiarato Wang Lingjun, vice direttore della GAC, in una conferenza stampa.

In questa notizia si parla di: commerciali - colloqui - londra - cina

