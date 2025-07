Passeggiata più sicura polizia a cavallo e nuove volanti | Viareggio alza il livello dei controlli

Viareggio, 14 luglio 2025 - Dopo il grave episodio di giovedì scorso, quando un giovane extracomunitario ha ferito tre persone con un collo di bottiglia durante un tentato furto in spiaggia, Viareggio rafforza le misure di sicurezza, con particolare attenzione alla passeggiata e alle pinete di Ponente e Levante. La Prefettura di Lucca, in collaborazione con le forze dell'ordine, ha annunciato l'impiego di pattuglie della polizia a cavallo, che affiancheranno la polizia municipale grazie a un accordo operativo attualmente in fase di attuazione. L'iniziativa fa parte di un piano più ampio volto a potenziare la sorveglianza sul territorio, che prevede anche l'arrivo di due nuove volanti dalla centrale operativa di Firenze, destinate a rafforzare la sicurezza nell'area della Versilia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Passeggiata più sicura, polizia a cavallo e nuove volanti: Viareggio alza il livello dei controlli

