Il calcio anni ’70 | terzo volume 1978-79 | la recensione di Massimo Prati

Ilsul‘70 (-1979) e si conclude la trilogia.Ilsul’70, scritto da, e’ in vendita. L’autore ha descritto questa sua opera con queste parole:“Con questodedicato all’ultimo biennio-1979, concludo la mia trilogia suldegliSettanta.Penso che questo lavoro abbia importanti tratti di originalità. In primo luogo perché non credo che, in Italia, esistano molte pubblicazioni calcistiche incentrate esclusivamente su un singolo decennio. Pubblicazioni in cui si possono trovare racchiuse le storie delle più importanti competizioni per squadre nazionali e per club. Tra l’altro, si tratta di storie che sono accompagnate da una serie di profili biografici e da un ventaglio di approfondimenti vari.In secondo luogo perché, in questi volumi, la narrazione delle vicende sportive si intreccia con quella degli avvenimenti sociali relativi al periodo preso in considerazione.