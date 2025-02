Ilrestodelcarlino.it - Nuovo asilo nido a Spinetoli. Via ai lavori a San Pio X

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Al via iper la costruzione delcomunale nella frazione di San Pio X a. Ad annunciarlo è stato il sindaco Alessandro Luciani: "Questa nuova struttura – ha dichiarato –, finanziata con fondi Pnrr, rappresenta un’importante opportunità per la nostra comunità. Una nuova costruzione che non sarà solo funzionale e sicura, ma anche innovativa e bella, pensata per i nostri piccoli e per offrire loro un ambiente sereno dove crescere e imparare". La scuola materna era stata chiusa dopo dure polemiche alimentate dai genitori dei bambini, che avevano evidenziato diverse carenze. Tutto era partito il 21 dicembre del 2023, durante il sopralluogo dell’Asur era emersa la presenza dell’amianto nei comignoli, ma anche tante altre insufficienze, problemi che avevano determinato la chiusura dell’edificio.