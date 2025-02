Oasport.it - Musetti-Martinez oggi, ATP Buenos Aires 2025: orario, programma, tv, streaming

Dopo un match d’esordio vinto in scioltezza su Corentin Moutet per 6-2 6-3, Lorenzotorna in campo nella notte italiana tra venerdì 14 e sabato 15 febbraio per sfidare Pedroai quarti di finale dell’ATP 250 di. L’azzurro parte sicuramente con i favori del pronostico, ma non potrà permettersi una prestazione sottotono per avere la meglio sul solido tennista spagnolo.Persi tratta del primo torneo stagionale sulla terra battuta, dopo essere uscito di scena al terzo turno degli Australian Open contro Ben Shelton. Il toscano classe 2002, numero 3 del seeding a, vede all’orizzonte una possibile semifinale da brividi contro la prima testa di serie e numero 2 del ranking mondiale Alexander Zverev (contrappostoal padrone di casa argentino Francisco Cerundolo).