Calciomercato.it - La Juventus batte un colpo: è il primo acquisto dell’estate

Leggi su Calciomercato.it

La squadra bianconera fa i piani per il futuro ed emerge quello che potrebbe essere ilUn’estate da protagonista. È questo l’obiettivo dellache per il prossimo anno vuole rafforzare la squadra per poter lottare per il vertice.Laun: è il(LaPresse) – Calciomercato.itLa squadra bianconera è reduce da tre vittorie consecutive, un tris di successi che è servito a riaccendere l’entusiasmo un po’ scemato considerata la classifica. Thiago Motta va a caccia ora di continuità in campionato per entrare tra le prime quattro, in contemporanea dà l’assalto agli ottavi di Champions, più vicini dopo il successo contro il Psv Eindhoven.La svolta juventina è merito anche del mercato con Giuntoli che ha regalato quattro colpi al proprio allenatore.