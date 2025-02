Ilgiorno.it - Corso laico prima del "sì". Sposi tra diritti e doveri. Matrimoni, crisi da 20 anni

"Il cuore ha le sue ragioni che la ragione non conosce", diceva il filosofo e matematico francese Blaise Pascal. Ma se il sentimento sfiorisce sono guai, soprattutto se le ragioni del cuore nel frattempo avevano portato a pronunciare il fatidico "sì". Per aumentare la consapevolezzadi quel passo nasce il primoprealemilanese, gratuito per tutti i residenti che stanno per sposarsi o unirsi civilmente. Un’idea del Comune di Milano in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati della città. Fino ad oggi, i percorsi di preparazione alo si sono svolti quasi esclusivamente in ambito religioso – esperienze laiche sono state proposte in alcune città come Brescia o Genova – senza una formazione specifica sugli aspetti giuridici e civili. "Questo nuovo progetto colma un vuoto – si legge in una nota del Comune – offrendo ai futuri coniugi un’opportunità preziosa per comprendere a fondo ie i".