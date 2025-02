Ilgiorno.it - Ubriaco al ristorante picchia i carabinieri

In preda ai fumi dell’alcol, un 28enne prima si è ferito a una mano, poi ha minacciato i clienti di un, quindi ha reagito aie infine è stato sedato e denunciato. L’uomo ha fatto irruzione in un locale con una bottiglia di vetro che ha fracassato sul bancone del bar, procurandosi una ferita alla mano. Poi ha cominciato a minacciare i clienti e si è ribellato ai militari che sono riusciti a immobilizzarlo e poi a consegnarlo ai soccorritori. È stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e multato per ubriachezza.