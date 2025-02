Ilfattoquotidiano.it - Almasri, quanti assassini e torturatori avete coperto con la scusa della ragion di Stato?

Quando svolgevo le funzioni di sostituto procuratoreRepubblica presso il tribunale di Catanzaro sonotitolare delle prime indagini in Italia sui traffici di esseri umani. Correva l’anno 2003, quindi condotte consumate venti anni fa. Le indagini, molto complesse, condotte su mia delega dalla Polizia di, avevano ad oggetto reati gravissimi: traffico di esseri umani, riduzioni in schiavitù, sequestri di persona a scopo di estorsione, violenze sessuali, omicidi commessi anche durante le disperate navigazioni alla ricercaterra promessa.Operavano organizzazioni criminali transnazionali senza scrupoli. Le rotte dei trafficanti erano quelle dal centro-nord dell’Africa, che attraverso la Libia portavano in Sicilia e in Calabria per poi portare la carne umana verso altre regioni d’Italia e poi anche all’estero.