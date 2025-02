Ilrestodelcarlino.it - Vigor, torna il sorriso. C’è il tocco di Antonioli

Le braccia verso il cielo, l’urlo liberatorio dopo aver realizzato che la vittoria era finalmente arrivata. Lasi è scrollata di dosso un macigno. Al triplice fischio del signor Buratti di Roma, il "Bianchelli" èto a respirare quell’aria di festa che mancava da ben 2 mesi. Il derby contro la Fermana ha riconsegnato al popolo rossoblu unasolida, pugnace e determinata. Una squadra che per la prima volta dopo tanto tempo, ha dato l’impressione di poter controllare l’inerzia della gara, non di subirla. Sono bastati alcuni accorgimenti, quei dettagli che mancavano e un po’ di fortuna. Gran parte del merito va a misterche ha lavorato sul carattere, sullo spirito, anche a costo di risultare impopolare con allenamenti a porte chiuse ed esclusioni eccellenti. Il tecnico di Milano non ha avuto paura di scegliere, ha rinunciato a giocatori come De Angelis e Ferrara ed ha cercato nuove soluzioni tattiche.