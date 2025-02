Ilfattoquotidiano.it - Tocca le parti intime dell’avversaria in Espanyol-Barcellona di calcio femminile: “Un gesto lesivo della sua privacy” – Video

Mapi León al centro delle polemiche. Non è passato inosservato ilcalciatrice delnel corso del derby giocato in casa dell’nella serata di domenica 9 febbraio. Il match è terminato 2-0 per la formazione ospite, ma a far discutere è stato ciò che è successo al 15? del primo tempo nei pressi dell’area di rigore delle padroni di casa, quando la trentenne ha provato are ledi Daniela Caracas nel tentativo di provocare una reazione.“Unsua”: con questa frase l’ha definito il contatto tra le protagoniste dell’episodio. Con la mano destra, la 29enne hato velocemente lerivale per provocarla. Caracas però ci è passata sopra non reagendo, pur essendo stata vittima di un vergognoso