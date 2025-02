Tvzap.it - “Non sta in piedi”: Sanremo 2025, situazione drammatica per il cantante dei Modà

Leggi su Tvzap.it

News Tv.. La settantacinquesima edizione del Festival della canzone italiana inizia “con il piede sbagliato”. Dopo l’infortunio di Francesca Michielin, anche Francesco Silvestre, frontman dei, si è infortunato. La loro partecipazione sarebbe a rischio. (Continua.)Leggi anche: “Domenica In”, Kekko deiparla della sua patologia: il racconto è da brividiLeggi anche: Venezia 79, Francesca Chillemi e Can Yaman infiammano il red carpet: look coordinati in total black, infortunio per Kekko deiIeri pomeriggio al teatro Ariston si sono tenute le prove generali dei ventinove artisti in gara al Festival di. Purtroppo quando è toccato ai, il loro frontman Francesco Silvestre è scivolato ed è caduto dalle scale infortunandosi.