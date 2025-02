Juventusnews24.com - Koopmeiners verso l’esclusione dai titolari di Juve Psv: i due motivi dietro a questa scelta e il piano di Thiago Motta

di RedazionentusNews24daidiPsv: i duee ildiper il playoff di Championssera laaffronterà il Psv e lo farà con ogni probabilità senza l’acquisto più costoso dell’ultima sessione di mercato estiva: vale a dire Teun, che salvo colpi di scena partirà dalla panchina.Due iche stanno spingendo: l’idea è da un lato quella di fare rifiatare l’olandese reduce da una prestazione negativa come quella di Como ma contestualmente sfruttare anche le qualità nel palleggio di chi lo sostituirà, ovvero Douglas Luiz. Epuò diventare una preziosa risorsa a gara in corso. Lo scrive Tuttosport.QUOTEPSV – Dopo le due vittorie consecutive in campionato con Empoli e Como, lantus è attesa dall’importantissima gara di andata dei playoff di Champions League: allo Stadium arriva quel PSV che i bianconeri avevano già battuto nel League Stage.