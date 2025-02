Sport.quotidiano.net - Ciclismo, nel Gp di Larciano Diamanti e Barsottelli primi assoluti

(Pistoia), 11 febbraio 2025 - Poco più di cento cicloamatori hanno dato vita al 2° Gran Premio Industria & Artigianato per la categoria amatori, organizzato dalla Unione Ciclistica Larcianese del presidente Gabriele Varignani, valido per la Open Toscana Circuit FCI 2025 su di un circuito da rioetere sette volte. E’ stato uno dei tre impegni organizzativi della stagione, oltre alla gara giovanissimi in estate ed al “Gran Premio” professionisti che quest’anno si svolgerà domenica 7 settembre. La rassegna amatoriale si è svolta con due partenze e con le categorie dei concorrenti più giovani che hanno aperto le ostilità con un tentativo iniziale senza successo da parte di Bini e Guidi. La fuga decisiva per giocarsi il successo in assoluto nasce più avanti protagonisti tre atleti, Randazzo e Lucatelli, che nonostante i tentativi di inseguimento operati alle spella riescono a conservare la testa della corsa e quindi a giocarsi il successo sul rettilineo di via Marconi.